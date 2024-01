Milan: Neuzugang vom Ligarivalen am Haken

Der AC Mailand kann wohl in Kürze die Verpflichtung von Filippo Terracciano (20) bekanntgeben. Laut Fabrizio Romano sind sich die Rossoneri mit Hellas Verona über einen Transfer einig geworden. Dem Bericht zufolge werden 4,5 Millionen Euro Sockelablöse fällig, die möglichen Bonuszahlungen belaufen sich auf eine Million Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Terracciano selbst habe einem Engagement bei Milan bereits zugestimmt. Der Außenbahnspieler stand in der laufenden Seria A-Saison in allen 18 möglichen Partien auf dem Rasen, 14 Mal von Beginn an. Dabei bereitete der italienische U21-Nationalspieler einen Treffer vor.