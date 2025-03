Doan-Poker: Eintracht geht All-In

Dass Ritsu Doan vom SC Freiburg bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel steht, ist längst bekannt. Seine Leistungen in den vergangenen beiden Partien gegen Werder Bremen (5:0) und den FC Augsburg (0:0) haben offenbar dafür gesorgt, dass der Klub vom Main den Japaner noch höher bewertet als ohnehin schon.

Das zeigt sich auch darin, dass die Adlerträger nach ‚Sky‘-Informationen intensiv an einer Verpflichtung des japanischen Nationalspielers arbeiten. Die SGE tue aktuell „alles, was in ihrer Macht steht“, um den Linksfuß zu verpflichten. Grund dafür ist dem Bericht zufolge das entgegenkommende Interesse von Doan. Der 26-Jährige habe signalisiert, sich einen Wechsel nach Frankfurt vorstellen zu können.

Während Doan bei der Eintracht inzwischen zum Top-Transferziel auserkoren wurde, dürfen sich die Breisgauer womöglich auf einen Geldregen im Sommer freuen. Als potenzielle Ablöse stehen 20 Millionen Euro im Raum. Nur Kevin Schade (25 Millionen Euro/FC Brentford) und Caglar Söyüncü (21 Millionen Euro/Leicester City) waren teurer, Nico Schlotterbeck und Maximilian Philipp (jeweils 20 Millionen Euro/beide zu Borussia Dortmund) gleich teuer. Ein nettes Trostpflaster für den möglichen Verlust des Leistungsträgers.