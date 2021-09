Köln: Darum platzte der Andersson-Deal

Der Wechsel von Sebastian Andersson (30) in die Türkei scheiterte offenbar nicht am Medizincheck. Grund war laut Jörg Jakobs das Verhalten von Antalyaspor. „Sebastian war vor Ort, hat sich alles angeschaut, aber am Ende hat es dann doch nicht gepasst. Es hat wohl Nachverhandlungen vor Ort gegeben“, so der Sportliche Leiter laut ‚Sky‘.

Im Raum stand eine Leihe des schwedischen Stürmers zum Süper Lig-Klub. Obwohl das Transferfenster in der Türkei erst in einer Woche schließt, ist der Deal wohl geplatzt. Andersson kam in Köln in dieser Saison in allen drei Ligaspielen zum Einsatz. Eine Torbeteiligung konnte er bislang nicht verzeichnen.