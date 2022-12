Bochum verlängert mit Esser

Michael Esser geht in eine weitere Saison mit dem VfL Bochum. Wie der Revierklub vermeldet, unterschrieb der 35-jährige Torwart einen neuen Vertrag bis Sommer 2024. Das alte Arbeitspapier wäre nach der Saison ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bochums Geschäftsführer Sport Patrick Fabian lobt: „Michael Esser in der Mannschaft zu haben, hilft enorm weiter. Er ist als Sportler top, bringt immer seine Leistung, im Training wie im Wettkampf. […] Bruno ist ein Top-Teamplayer, ein wesentlicher Baustein unserer Mannschaft. Wir sind froh, dass er mindestens noch ein Jahr dranhängt.“

Lese-Tipp

Bayern wartet auf Monaco

Im Sommer 2021 war Esser als Nummer eins von Hannover 96 zum damals frischgebackenen Aufsteiger aus dem Ruhrpott gewechselt. An Stammkraft Manuel Riemann gab es seitdem zwar kein Vorbeikommen, aber auch die Nummer zwei hat sich an der Castroper Straße zum Sympathieträger entwickelt. In jüngeren Jahren wurde Esser beim VfL ausgebildet.