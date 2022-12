RB Leipzig: Sorgen um Raum

RB Leipzig bangt vor dem Winter-Trainingslager in Abu Dhabi um David Raum. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der deutsche Nationalspieler mit einem lädierten Knöchel aus dem Urlaub zurückgekehrt. Beim Kicken auf den Malediven sei Raum umgeknickt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die medizinische Abteilung habe dem 24-jährigen Linksverteidiger in Folge einiger Untersuchungen „absolute Ruhe“ verordnet. Ob Raum am Trainingslager teilnehmen kann, sei noch offen. Am 20. Januar steht für RB gegen den FC Bayern das erste Pflichtspiel im neuen Jahr an.

Lese-Tipp

Neuer Innenverteidiger: Drei Bundesliga-Stars im Chelsea-Visier