PSG wollte Henderson

Paris St. Germain hat angeblich einen Anlauf bei Jordan Henderson gewagt. Wie Fabrizio Romano in seinem Podcast ‚Here we go‘ berichtet, stand der 31-jährige Kapitän des FC Liverpool hoch in der Gunst des Scheichklubs: „Vor der Verpflichtung von Messi suchten sie nach einem Mittelfeldspieler. Pogba war mehr als kompliziert, weil United ihn behalten wollte, und PSG versuchte es bei Jordan Henderson, als er mit Liverpool keine Einigung über einen neuen Vertrag hatte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Deadline Day verlängerte Henderson schließlich doch bei den Reds. Der 66-fache englische Nationalspieler ist an der Anfield Road ein Dauerbrenner. 2011 war er für 18 Millionen Euro Ablöse vom AFC Sunderland gekommen, seitdem stehen genau 400 Pflichtspieleinsätze auf seinem Konto.