Richards vor Leihe nach Hoffenheim

Chris Richards steht vor einer erneuten Leihe zur TSG Hoffenheim. Laut ‚kicker‘ befindet sich der Verteidiger vom FC Bayern zu Gesprächen in Hoffenheim. Dem Bericht zufolge wird sich Richards der TSG „ziemlich sicher“ für den Rest der laufenden Spielzeit anschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Kraichgau spielte der US-Amerikaner bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison. Die Hoffenheimer bemühen sich schon seit Wochen um eine Verpflichtung. Bei den Bayern spielt der 21-Jährige eine untergeordnete Rolle und kam in der Bundesliga lediglich zu einem Kurzeinsatz in der laufenden Spielzeit.