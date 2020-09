Fortuna leiht Freiburger Borrello

Fortuna Düsseldorf hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Brandon Borrello wird für ein Jahr von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Ob der Zweitligist eine Kaufoption besitzt, ist unklar. Der 25-jährige Flügelspieler und dreifache australische Nationalspieler steht in Freiburg noch bis 2022 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Brandon Borrello wird unserem Angriffsspiel mit seiner Mentalität und Aggressivität guttun. Er kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und bietet unserem Trainerteam in der Offensive noch mehr Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass Brandon uns in der kommenden Saison verstärken wird“, so Fortuna-Sportchef Uwe Klein.