Kölner Leihgaben: Der Plan mit Koziello & Co.

Beim 1. FC Köln soll der Einzelfall entscheiden, ob die Leihgaben der abgelaufenen Saison eine Chance unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart erhalten. „Jeder kann sich zeigen“, betont Alexander Wehrle gegenüber dem ‚Express‘, ohne jedoch allzu große Hoffnungen zu machen: „Auf Sicht wollen wir den Kader dann mit Blick auf das Trainingslager aber auf eine gesunde Größe bringen.“

Einer jener Profis, der nach seiner Rückkehr in die Domstadt eher überschaubare Chancen auf Einsätze hat, ist Mittelfeldspieler Vincent Koziello (25). Der Franzose verbrachte die vergangene Spielzeit bei CD Nacional in Portugal. „Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht“, räumt Koziello ein, „ich war kürzlich in Köln und sie haben mir gesagt, unter dem neuen Trainer werden die Karten neu gemischt. Aber der war da noch nicht im Amt, also weiß ich nicht, wie Steffen Baumgart denkt.“