Kohr: „Kann mir vorstellen, in Mainz zu bleiben“

Dominik Kohr scheint es beim FSV Mainz 05 zu gefallen. „Ich kann mir vorstellen, dass ich über den Sommer hinaus in Mainz bleibe“, erklärt der 28-Jährige gegenüber ‚Sport1‘, schränkt aber ein: „Mein Vertrag in Frankfurt läuft noch zwei Jahre. Die SGE sitzt am längeren Hebel, ich kenne die Planungen des Vereins noch nicht. Im Sommer werden wir dann sehen, wie es weitergeht.“

Kohr wurde vor rund einem Jahr von Frankfurt nach Mainz verliehen. Bei den Rheinhessen war er gesetzt, Ende November bremste ihn aber eine Oberschenkelverletzung aus. Am vergangenen Wochenende feierte er gegen die TSG Hoffenheim (2:0) sein Comeback. In Frankfurt steht der Mittelfeldspieler bis 2024 unter Vertrag.