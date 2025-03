Donnarumma lässt PSG zappeln

Gianluigi Donnarumma hat offenbar starke Zweifel an einer Zukunft im Trikot von Paris St. Germain. Die ‚L’Équipe‘ berichtet, dass der italienische Torhüter ein Angebot zur Vertragsverlängerung vorliegen hat, dies aber keinesfalls seinen Ansprüchen genügt. So sollen zahlreiche Klauseln integriert sein, die dem 26-Jährigen das Gefühl geben, dass die Pariser nicht komplett von ihm als Nummer eins überzeugt sind.

Eine Einigung sei noch sehr weit entfernt. Durch seinen derzeit gültigen Kontrakt ist Donnarumma noch bis 2026 an PSG gebunden. In den vergangenen Monaten wurde er unter anderem mit Inter Mailand und dem FC Bayern in Verbindung gebracht, der französischen Tageszeitung zufolge zeigen auch Spitzenklubs aus der Premier League Interesse am Nationalkeeper der Squadra Azzurra.