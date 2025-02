Leitl neuer Hertha-Coach – 96 kassiert Ablöse

Kurz vor Silvester wurde Stefan Leitl bei Hannover 96 entlassen. Nach nun rund eineinhalb Monaten kehrt der gebürtige Münchner auf die Zweitligabühne zurück und heuert in der Hauptstadt an.

Wie Hertha BSC offiziell bestätigt, übernimmt der 47-Jährige den Cheftrainer-Posten und tritt die Nachfolge von Christian Fiél an, der am gestrigen Sonntagabend entlassen wurde. Leitl erhält im Berliner Westend einen Vertrag bis 2027.

„Wir sind froh, dass wir mit Stefan Leitl einen sehr erfahrenen Trainer für uns gewinnen konnten, der die Liga bestens kennt und auf seinen vorherigen Stationen bewiesen hat, dass er Mannschaften und Spieler formen und weiterentwickeln kann. Wir sind überzeugt, dass wir mit Stefan Leitl und seinem Co-Trainer Andre Mijatović sportlich schnell wieder in die Spur kommen werden“, so Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber.

Da der Übungsleiter noch bis zum Sommer in Hannover unter Vertrag stand, wird dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe 200.000 Euro fällig. Zweieinhalb Jahre stand Leitl bei den Roten an der Seitenlinie, kam nach 89 Pflichtspielen auf einen Punkteschnitt von 1,42.