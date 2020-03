Der FC Arsenal und Tottenham Hotspur haben offenbar Dejan Lovren vom FC Liverpool ins Visier genommen. Wie der ‚Daily Express‘ berichtet, wollen die beiden Erzrivalen den Innenverteidiger im Sommer nach Nordlondon lotsen.

Lovren ist in Liverpool nur noch dritte Wahl. Virgil van Dijk und Joe Gomez stehen in der Hierarchie vor dem 30-jährigen Routinier. An der Anfield Road läuft der Vertrag des 57-fachen kroatischen Nationalspielers im kommenden Jahr aus.