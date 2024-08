Chelsea-Deal in letzter Minute geplatzt | Mbappé unter Druck

Chelsea-Stürmer fällt durch Check

39 Spieler umfasst der Kader des FC Chelsea aktuell – und die Blues shoppen munter weiter. Umso wichtiger, dass sich auf der Abgangsseite etwas tut. So gut wie durch war eigentlich der Abschied von Armando Broja (22). Per Leihe und 35-Millionen-Kaufpflicht sollte es zu Aufsteiger Ipswich Town gehen. Jetzt ist der Deal offenbar auf den letzten Metern geplatzt.

Der Mittelstürmer ist durch den Medizincheck gefallen, berichtet unter anderem die ‚Sun‘. Wegen Anzeichen einer Achillessehnenverletzung soll Ipswich Abstand genommen haben von der Verpflichtung des albanischen Nationalspielers. Ob es nun bei Chelsea weitergeht – wo man keine Verwendung für Broja hat – oder ein anderer Verein zuschnappt, ist völlig offen.

Alle Augen auf Mbappé

Nach einer durchwachsenen Leistung gegen den RCD Mallorca (1:1) steht für Kylian Mbappé (25) das Heimspieldebüt im königlichen Weiß an. Am heutigen Sonntag geht es gegen Lokalrivale Real Valladolid (17 Uhr). „Mbappé kommt nach Hause. Das französische Phänomen debütiert als Spieler von Real Madrid im Bernabéu“, titelte die ‚as‘ und fügt an: „Er hat nicht geglänzt, aber auch nicht enttäuscht. Der außergewöhnliche Mbappé kommt noch.“

Bei seinen bisherigen drei Auftritten im Madrider Stadion, seinerzeit noch im PSG-Trikot, konnte Mbappé übrigens nie gewinnen. Das soll sich heute ändern. „Das ist dein Haus. […] Kylian debütiert in dem Stadion, von dem er als Kind geträumt hat“, heißt es bei der ‚Marca‘. Die in Madrid ansässige Sportzeitung schreibt: „Di Stefano, Puskas und Cristiano Ronaldo haben es geschafft, bei ihrem Debüt im Bernabéu ein Tor zu erzielen.“ Klar ist: Heute Nachmittag werde alle Augen auf Mbappé gerichtet sein. Der Druck auf dem neuen Galaktischen ist denkbar groß.