Auch Bayern dran: Atlético macht Ceballos Avancen

Der Vertrag von Dani Ceballos bei Real Madrid läuft im Sommer aus. Obwohl der spanische Nationalspieler in den vergangenen Wochen seine Einsatzzeiten bei den Königlichen steigern konnte, wurde ihm bislang noch kein Angebot zur Verlängerung gemacht. Das ruft nun offenbar einen großen Rivalen auf den Plan.

Wie die ‚Marca‘ berichtet, zeigt ausgerechnet Atlético Madrid großes Interesse am zentralen Mittelfeldspieler. Die Rojiblancos hatten bereits in der Vergangenheit bei Ceballos angeklopft und wollen dem Bericht zufolge nun einen erneuten Vorstoß wagen. Ein Wechsel des 26-Jährigen zu Atletí würde wohl hohe Wellen in der Hauptstadt schlagen.

Vor rund einem Monat kursierten auch Gerüchte über ein Interesse des FC Bayern. Gestern äußerte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei ‚Sport1‘ wie folgt: „Mit Julian Nagelsmann haben wir den Transfermarkt gemacht, alles abgesprochen. Genauso werden wir das auch mit Thomas Tuchel machen. Die Ideen des Trainers sind wichtig, die muss er auf die Mannschaft übertragen.“

Dementsprechend wird vor allem Tuchels Meinung über Ceballos ausschlaggebend dafür sein, ob die Bayern beim Real-Profi tatsächlich noch einen Vorstoß wagen werden. Auf ein Wettbieten müsste sich der Rekordmeister wohl nicht einlassen. Laut ‚Marca‘ wollen die Königlichen dies vermeiden und keinesfalls über ihre Schmerzgrenze gehen, was eine mögliche Vertragsverlängerung angeht.