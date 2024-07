Kiel: Der Stand bei Murkin

Ein Wechsel von Linksverteidiger Derry Murkin (25) zu Holstein Kiel lässt weiter auf sich warten. Carsten Wehlmann, Geschäftsführer Sport beim Bundesliga-Aufsteiger, sagt gegenüber ‚Sky‘: „Wir sind auf der Linksverteidiger-Position noch auf der Suche. Derry ist sicherlich ein Spieler, der bei uns ins Profil passt, der es letzte Saison auf Schalke auch gut gemacht hat. Letztendlich muss man schauen, welche Möglichkeiten sich noch ergeben und welche Alternative es gibt.“ Ein Angebot von über einer Million Euro soll Schalke zuletzt abgelehnt haben.

An den Zweitligisten ist Murkin noch bis 2026 gebunden. Vor einem Jahr war der Engländer für 800.000 Euro vom FC Volendam nach Gelsenkirchen gewechselt. Wehlmann betont: „Wir sind der Underdog in der Bundesliga, so sind wir auch finanziell aufgestellt. Deshalb müssen wir schauen, was unser Budget hergibt, da sind wir weit weg von allen anderen. Derry ist sicher ein Kandidat, mit dem man sich auseinandersetzen muss, aber es gibt auch Alternativen.“