Schalke lehnt Millionen-Angebot für Murkin ab

Derry Murkin bleibt bei Schalke 04 weiter ein fester Bestandteil der Pläne für die kommende Saison. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, lehnten die Knappen kürzlich ein lukratives Angebot für den Schienenspieler ab. Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel fragte demzufolge bei den Schalkern an und bot mehr als eine Million Euro für den 24-Jährigen.

Ein Verkauf des Engländers steht bei den Königsblauen jedoch nicht zur Debatte. Murkin kam im vergangenen Sommer vom FC Volendam aus den Niederlanden und avancierte auf Schalke direkt zum Stammspieler. In 23 Partien lief er für den Traditionsverein auf verschiedenen Positionen sowohl in der Defensive als auch in der Offensive auf. Aufgrund seiner Variabilität ist er in den Planungen der Schalker nahezu unverzichtbar.