Real: Verlängert Modric erneut?

Luka Modric will seinen auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nur verlängern, wenn er sportlich noch gefragt ist. „Ich möchte es verdienen, hier zu bleiben, und zwar aus eigenem Verdienst und nicht nur als Geschenk“, sagte Modric vor dem heutigen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Liverpool. Der 37-jährige Mittelfeldspieler läuft bereits seit 2012 für Real auf.

Modric stellte klar: „Niemand hat mir in meiner Karriere etwas geschenkt, und das soll auch jetzt nicht der Fall sein. Wenn der Verein der Meinung ist, dass ich einen Vertrag verdient habe, würde ich gerne bleiben, aber nur aufgrund meiner Leistungen. Nicht aufgrund dessen, was ich hier getan habe oder aufgrund meiner Vergangenheit.“ Konkrete Vertragsverhandlungen finden aktuell nicht statt: „Wir führen solche Gespräche nicht mitten in der Saison. Ich bin da sehr entspannt.“

