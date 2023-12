Barça-Wechsel: Roque verabschiedet sich von Paranaense

Vitor Roque steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Barcelona. „Ich habe mein Bestes getan. Jetzt ist es aber Zeit für meinen Traum, Barça“, kündigte der 18-Jährige im Anschluss an das gestrige Spiel von Athletico Paranaense gegen den FC Santos (3:0) an, „ich arbeite schon jetzt an meiner Einstellung. Ich möchte bei Barça bescheiden sein, ich möchte arbeiten, sehr hart arbeiten. Und ich hoffe, dass ich bereit bin. Ich werde mein Bestes für Barça geben“.

Die Katalanen erwarten das brasilianische Offensiv-Juwel noch vor Jahresende zum Trainingsstart. Bereits im Sommer hatte Roque einen langfristigen Vertrag bis 2031 in Barcelona unterschrieben. Als Ablöse fließen 35 Millionen Euro nach Paranaense, 31 weitere Millionen können per Boni hinzukommen. Schon vor dem gestrigen 3:0-Erfolg hatte der brasilianische Erstligist offiziell angekündigt, dass es das letzte Spiel des Angreifers sein wird.