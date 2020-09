SC Freiburg: Haberer-Tendenz „Richtung Wechsel“

Mittelfeldspieler Janik Haberer (26) könnte vor einer Luftveränderung stehen. Stiefvater und Berater Dietmar Kohli sagt gegenüber dem ‚kicker‘ über seinen noch in Reha befindlichen Schützling: „Die Tendenz geht in Richtung Wechsel, und es gibt nach wie vor genügend Klubs im In- und Ausland, die Interesse an Janik haben. Es hat sich eben nur alles wegen der Verletzung verzögert.“

Haberer ist auf dem Papier noch Spieler des SC Freiburg. Die Breisgauer haben einen Verbleib des U21-Europameisters von 2017 aber offenbar schon abgeschrieben. Ein kompliziertes Vertragswerk eröffnet Haberer dem Vernehmen nach die Möglichkeit, ein Jahr vor Ablauf des Kontrakts zu wechseln. Wohin seine Reise führt, ist aber noch völlig offen.