PSV holt Benítez

Walter Benítez wird künftig das Tor der PSV Eindhoven hüten. Die Niederländer geben die Verpflichtung des argentinischen Torhüters bekannt. In Eindhoven unterschreibt Benítez, der vom OGC Nizza kommt, einen Vertrag bis 2025.

Der Wechsel findet ablösefrei statt, da das Arbeitspapier des 29-Jährigen beim Ligue 1-Klub zum Monatsende ausläuft. Für Nizza absolvierte Benítez insgesamt 188 Pflichtspiele.

From 🇦🇷 via 🇫🇷 to 🇳🇱

Meet our new 1.91 monster in goal 🔥#TheWalterWay