Bundesliga-Interesse an Vlachodimos

Odysseas Vlachodimos (29) könnte im Sommer nach Deutschland zurückkehren. ‚Sky‘ berichtet, dass auch Vereine aus der Bundesliga Interesse am wechselwilligen Torwart in Diensten von Nottingham Forest zeigen. Einen Markt soll Vlachodimos, vertraglich bis 2027 gebunden, aber auch in Spanien und Italien haben. Klubnamen nennt der Bezahlsender derweil nicht.

Der gebürtige Stuttgarter war im vergangenen Sommer als Nummer eins von Benfica Lissabon in die englischen Midlands gewechselt, ist aber im Torhüter-Ranking schnell zurückgefallen und hat nun keine Perspektive mehr bei den Tricky Trees. Nottingham, zuletzt wegen Verstößen gegen das englische Financial Fairplay mit einem Abzug von vier Punkten bestraft, soll offen für einen Verkauf sein.