City: Silva bleibt bis Saisonende

David Silva wird Manchester City nicht verlassen, bevor die Saison beendet wurde. Wie die englische ‚Times‘ berichtet, ist der Spanier bereit, seinen ursprünglich bis zum 30. Juni gültigen Vertrag bis zum Saisonende auszudehnen. Es wurde befürchtet, dass der 34-jährige Kapitän auf das Ende seines Vertrags besteht, auch wenn noch Spiele im Juli oder August anstehen.

Bislang ist völlig offen, wie lange die Saison dauern wird. Vor Juni wird in England kein Ball rollen. Für City stehen allerdings noch zehn Ligaspiele an. Hinzu kommen für die Skyblues Partien im FA Cup sowie der Champions League. Silva wurde zuletzt mit einer Rückkehr zum FC Valencia sowie einem Wechsel zum neuen Beckham-Klub Inter Miami in Verbindung gebracht.