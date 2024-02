Karriereausklang in der MLS: Muriel verlässt Atalanta

Für Luis Muriel geht die Zeit im europäischen Fußball zu Ende. Der kolumbianische Mittestürmer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Orlando City. Beim MLS-Klub erhält der 45-fache Nationalspieler einen Dreijahresvertrag.

An Atalanta Bergamo fließt ein halbes Jahr vor Vertragstragende rund eine Million Euro. 2019 hatten die Italiener Muriel noch für 21 Millionen vom FC Sevilla an Bord geholt. In der aktuellen Saison war der 32-Jährige nur noch zweite Wahl, sammelte in 25 größtenteils kurzen Einsätzen aber immerhin sieben Torbeteiligungen (sechs Treffer, eine Vorlage).