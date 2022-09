Ronaldo plant Winterflucht | Bayerns Alptraum

Ronaldo will immer noch weg

Händeringend suchten Cristiano Ronaldo und sein Berater im Sommer nach einem neuen Verein – vergeblich, CR7 blieb bei Manchester United und muss sich die Champions League von der heimischen Couch anschauen. Im Januar soll offenbar der nächste Anlauf erfolgen: Laut der ‚Sun‘ will Ronaldo auf einen Abschied im Winter-Transferfenster drängen. Denn der 37-Jährige hat seinen Stammplatz an Marcus Rashford verloren, ist seit Wochen nur noch Einwechselspieler. Bleibt die Frage, ob sich endlich ein Abnehmer findet.

Lewy sorgt für Angst und Schrecken

Am Dienstag kommt es mit zur Spannung erwarteten Rückkehr von Robert Lewandowski. Der polnische Torjäger ist mit dem FC Barcelona bei Ex-Klub FC Bayern zu Gast – und in bestechender Form. Neun Tore in sechs Barça-Spielen stehen zu Buche. Jetzt nimmt Lewandowski „Bayern ins Visier“, titelt die ‚Sport‘. Denn die Katalanen mischen wieder „im Kreis der Großen“ mit und Lewy will „auf einer Bühne wie der Allianz Arena eine Botschaft an ganz Europa senden“, glaubt die Fachzeitung. Auch die ‚Mundo Deportivo‘ ist sich sicher: Lewandowski ist „Bayerns Alptraum“.

Die Rückkehr des Fußballs

In England stand der Fußball am Wochenende still. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wurde der siebte Spieltag der Premier League abgesagt. Am Freitag soll der Ball dann wieder rollen. „Game on“, lautet die Schlagzeile des ‚Mirror‘, der emotional anfügt: „Lieber Fußball, das Land hat dich vermisst. Für den König und das Land, spielt weiter.“