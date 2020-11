Reyna beflügelt die USA | Suárez verpasst Barça-Gipfel

Southgate-Kritik am Spielplan

In der laufenden Spielzeit hat die Häufigkeit an Verletzungen enorm zugenommen. Vor allem im eng getakteten Spielplan der Premier League häuften sich zuletzt die Ausfälle. Wie der ‚Daily Star‘ berichtet, hat nach Jürgen Klopp und Pep Guardiola nun auch der englische Nationaltrainer Gareth Southgate vor dem Risiko weiterer Verletzungen gewarnt. „Es muss etwas getan werden,“ kritisiert Southgate den Terminkalender, der wenig Verschnaufpausen für die Profis zulässt. Sowohl der ‚Daily Mirror‘ als auch der ‚Daily Telegraph‘ greifen die Thematik auf, wobei Letzterer gar eine mögliche Burnout-Problematik bei den Spielern ins Spiel bringt.

Suárez positiv getestet

Luis Suárez hat sich während der Länderspielreise mit der uruguayischen Nationalmannschaft das Coronavirus eingefangen. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt: „Suárez, positiv.“ Besonders bitter für den Angreifer: Suárez wird neben dem Länderspiel gegen Brasilien auch für das Ligaspiel von Atlético Madrid gegen den FC Barcelona ausfallen, das am kommenden Samstagabend stattfindet. Dass der 33-Jährige keine Symptome hat, ist wiederum eine gute Nachricht.

Reyna mit Debüt-Treffer

Giovanni Reyna ist bei Borussia Dortmund der Shootingstar in der noch jungen Spielzeit. Nun hat der 18-Jährige sein Können auch in der US-amerikanischen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt. Beim gestrigen 6:2 gegen Panama erzielte der technisch versierte Rechtsfuß das 1:1 sehenswert per Freistoß. Reyna wurde damit in seinem zweiten Spiel für die USA zum drittjüngsten Torschützen in der Geschichte des amerikanischen Nationalteams. Auch das amerikanische Medium ‚mlssoccer.com‘ sah einen starken Reyna, der die Mannschaft mit seinem Debüt-Tor „beflügelte“.