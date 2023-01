Paukenschlag: Cancelo vor Bayern-Wechsel

- Quelle: The Athletic | Sky

Der FC Bayern verstärkt sich offenbar noch zum Ende des Transferfensters in der Abwehr. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ und ‚Sky‘ kommt João Cancelo von Manchester City an die Säbener Straße. Im Raum steht eine Leihe bis zum Saisonende, zusätzlich sollen sich die Münchner eine Kaufoption für den 28-Jährigen sichern. Heute noch steht ‚Sky‘ zufolge der Medizincheck an.

In den vergangenen Wochen kam Cancelo unter Pep Guardiola nicht mehr so häufig zum Einsatz, wie der spielstarke Außenverteidiger es noch aus der ersten Saisonhälfte gewohnt war. Offenbar reifte deshalb auch der Wunsch im portugiesischen Nationalspieler nach einer Luftveränderung.

FC Bayern: Der Preis für Cancelo

Mit der Verpflichtung von Cancelo reagiert der Rekordmeister auf den weiterhin andauernden Ausfall von Noussair Mazraoui (25) sowie den sich anbahnenden Abgang von Benjamin Pavard (26).

Update (14:17 Uhr): Laut englischen Medien beträgt die Kaufoption für Cancelo 70 Millionen Euro, die ‚Bild‘ nennt sogar knapp 80 Millionen Euro.