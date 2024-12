Bischof-Entscheidung steht an

Der 19-jährige Senkrechtstarters Tom Bischof von der TSG Hoffenheim wird bald über seine Zukunft entscheiden. „Er wird den Urlaub nutzen und sich mit der Familie besprechen“, zitiert ‚Goal.com‘ den Hoffenheimer Sportdirektor Andreas Schicker (38) nach der 1:2-Heimniederlage am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers in Sinsheim läuft im Sommer aus. Neben dem FC Bayern und Borussia Dortmund zeigen auch Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig Interesse am deutschen U21-Nationalspieler. Trotz der namhaften Konkurrenz gibt Schicker die Hoffnung auf einen langfristigen Verbleib von Bischof nicht auf: „Er weiß auch, was er an der TSG hat.“ Hoffenheim will das Arbeitspapier verlängern, das entsprechende Angebot liegt längst bei Bischof auf dem Tisch.