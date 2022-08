BVB steigert Umsatz um 100 Millionen

Borussia Dortmund kann starke Geschäftszahlen für die Saison 2021/22 vorlegen. Der BVB setzte nach offiziellen Klubangaben 456,9 Millionen Euro in besagtem Zeitraum um. Das bedeutet ein sattes Umsatzplus gegenüber der Vorsaison. 2020/21 betrug die Bruttokonzerngesamtleistung 359 Millionen Euro – fast 100 Millionen Euro weniger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Anstieg ist in erster Linie mit den nachlassenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erklären. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke blickt optimistisch in die Zukunft: „Ich glaube, dass wir ein gutes Jahr vor uns haben. Spätestens in der Saison 23/24 werden wir unter normalen Umständen wieder schwarze Zahlen haben und wollen dann auch wieder Dividende ausschütten.“