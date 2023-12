BVB: Der Zeitplan bei Reus & Hummels

Mats Hummels (35) und Marco Reus (34) sind in einer Karrierephase, in der sich die Zukunftsfrage jedes Jahr neu stellt. Die beiden BVB-Routiniers stehen nur noch bis zum Ende der laufenden Saison unter Vertrag. Ob es ihre letzte Spielzeit in schwarz-gelb sein wird, ist noch nicht entschieden – und das dürfte auch noch eine Weile so bleiben.

Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge ist in beiden Fällen eine Entscheidung erst Richtung Saisonende im Mai zu erwarten. Weder bei Reus noch bei Hummels besteht Eile.

Reus vor harten Wochen

Somit ist zum aktuellen Zeitpunkt völlig offen, wie sich die beiden und nicht zuletzt auch der BVB entscheiden werden. Das Momentum jedenfalls ist durchaus unterschiedlich. Hummels hat in dieser Saison reichlich Argumente für einen neuen Vertrag gesammelt, stand regelmäßig in der Startelf und brachte altbekannte Stärken wie Spielaufbau und Zweikampfführung ein.

Reus hingegen tut sich schwerer als in den Vorjahren und ist nicht mehr der ganz große Faktor im Offensivspiel des Vizemeisters. Zuletzt stand er als vermeintlicher Rädelsführer einer Spieler-Revolte gegen Trainer Edin Terzic im Fokus. Nun, da der Verbleib des Übungsleiters bestätigt wurde, warten womöglich harte Wochen auf die Klub-Ikone.