Real behält Schnäppchen-Talent im Auge

Die starken Leistungen von Nico Paz für Como Calcio wecken Begehrlichkeiten bei Real Madrid. Wie ‚Marca‘ und ‚as‘ heute berichten, beschäftigen sich die Königlichen intensiv mit einer möglichen Rückholaktion des argentinischen Offensivspielers. Erst im Sommer wechselte der 20-Jährige für sechs Millionen Euro nach Italien. Real sicherte sich jedoch eine bis 2027 gültige Rückkaufoption im Wert von neun Millionen Euro.

Seither wirbelt Paz durch die Serie A. In 17 Ligaspielen erzielte er bislang drei Treffer und lieferte vier Assists. Das ruft neben Real natürlich auch andere Vereine auf den Plan. So nennt die ‚as‘ Inter Mailand als Interessenten, am längeren Hebel sitzen aber die Madrilenen. Dem Bericht der ‚Marca‘ zufolge haben Trainer Carlo Ancelotti und die Transferverantwortlichen längst entschieden, Paz bald wieder ins Estadio Santiago Bernabéu zu holen – offen sei aber noch der Zeitpunkt.