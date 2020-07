Zakaria-Zukunft: Eberl spricht Machtwort

Denis Zakaria bleibt Borussia Mönchengladbach erhalten. Das beteuert zumindest Max Eberl. „Denis wird in der neuen Saison bei uns spielen und seine Entwicklung vorantreiben. Das Champions-League-Niveau wird auch für ihn eine Herausforderung“, so der Sportdirektor beim Sender ‚Radio 90.1‘. (Zitat via ‚Rheinische Post‘)

Zakaria, der seit März verletzt ausfällt, machte in der abgelaufenen Saison unter Trainer Marco Rose nochmal einen großen Schritt nach vorne und zog damit das Interesse zahlreicher Topklubs auf sich. Diese gehen nun aber leer aus, der 23-jährige Mittelfeldspieler soll weiter am Niederrhein reifen. Zakarias Vertrag ist noch bis 2023 datiert. Die Borussia würde lieber heute als morgen verlängern.