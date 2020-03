United: Satte Gehaltserhöhung für James

Mittelfeldspieler Daniel James steht scheinbar vor einer ordentlichen Gehaltserhöhung bei Manchester United. Laut der ‚Sun‘ soll der Vertrag des 22-jährigen Walisers an seine diesjährigen Leistungen angepasst werden. Das künftige Salär des sechsfachen Nationalspielers soll auf 2,6 Millionen Euro angehoben werden. Aktuell beläuft sich sein Gehalt auf etwa 1,9 Millionen Euro.

James war im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro von Swansea City ins Old Trafford gewechselt. In seiner Premieren-Saison für die Red Devils hat sich der pfeilschnelle Linksaußen mit drei Treffern und sechs Assists in 27 Premier League-Einsätzen im Team von Ole Gunnar Solskjaer festgespielt. Sein aktuelles Arbeitspapier gilt noch bis 2024. Zudem besitzt Manchester eine Option auf ein weiteres Jahr.