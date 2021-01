Die Ergebnisse im Überblick

Eintracht Frankfurt - Bayer 04 2:1

Werder Bremen - Union Berlin 0:2

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:3

Arm. Bielefeld - Borussia M'gladbach 0:1

FC Köln - FC Augsburg 0:1

Hertha BSC - Schalke 04 3:0

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:1

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0

Bayern München - FSV Mainz 05 5:2

Der Spieler des Spieltags: Manuel Akanji

Viel ist Manuel Akanji (25) als häufig wackliger Nebenpart von Mats Hummels kritisiert worden. Gegen den VfL Wolfsburg zeigte der Schweizer nun eine blitzsaubere Leistung, blieb defensiv ohne Schnitzer und markierte das so wichtige 1:0 per Kopf. In dieser Form hat Konkurrent Dan-Axel Zagadou kein leichtes Spiel.

