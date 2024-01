Wolfsburg: Kovac angezählt – prominente Nachfolger gehandelt

Der VfL Wolfsburg behält Alternativen im Blick, sollte Cheftrainer Niko Kovac nicht noch rechtzeitig die Kurve kriegen. Die ‚Sport Bild‘ nennt mit Thomas Reis (zuletzt Schalke 04), Bo Svensson (zuletzt Mainz 05) und Urs Fischer (zuletzt Union Berlin) drei aus der Bundesliga bekannte mögliche Nachfolger. Fischer wurde bereits im Dezember mit dem VfL in Verbindung gebracht, auch Fabian Hürzeler (FC St. Pauli) soll Thema sein.

Fürs erste sitzt Kovac aber noch fest im Sattel. Geschäftsführer Marcel Schäfer hält dem Bericht zufolge weiterhin an dem Übungsleiter fest, der in den vergangenen Wochen immer mehr Kritik einstecken musste. Die häufige Rotation sowie der Mangel an einer klaren Spielidee werden dem 52-Jährigen zur Last gelegt. Platz elf in der Liga sind zu wenig für die Ambitionen in der Autostadt.