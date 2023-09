Siebatcheu: Gladbach stach Bundesliga-Rivalen aus

Auch der VfL Bochum hätte sich scheinbar gerne die Dienste von Mittelstürmer Jordan Siebatcheu (27) gesichert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, war der Revierklub an den letzten Tagen der vergangenen Transferperiode auf eine Ausleihe des US-Amerikaners aus. Letztlich konnte sich allerdings Borussia Mönchengladbach durchsetzen und lieh den Torjäger samt Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro von Union Berlin aus.

Siebatcheu war aber nicht der einzige Spieler, bei dem sich die Bochumer im Sommer einen Korb fingen. Die ‚Bild‘ nennt in diesem Zusammenhang mit Innenverteidiger Christoph Klarer (23/Darmstadt 98), Mittelfeldspieler Yakov Medic (25/Ajax Amsterdam) und Stürmer Mikkel Kaufmann (22/Union Berlin) noch drei weitere Spieler, die als VfL-Kandidaten bislang nicht bekannt waren. Letztgenannter musste in Berlin bleiben, weil die Eisernen neben Siebatcheu nicht noch einen weiteren Neuner abgeben wollten. Stattdessen wechselte auf den letzten Metern Gonçalo Paciência (29) an die Castroper Straße.