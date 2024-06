Belotti vor Wechsel zu Como

Andrea Belotti könnte in Kürze innerhalb der Serie A wechseln. Aufsteiger Como Calcio und die AS Rom haben sich auf eine Ablöse von fünf Millionen Euro inklusive Boni geeinigt, so die ‚Gazzetta dello Sport‘. Das Ja-Wort des Angreifers fehlt allerdings noch.

Bei den Giallorossi spielte Belotti bereits in der vergangenen Saison nur eine untergeordnete Rolle, wurde zur Rückrunde dann sogar an den AC Florenz verliehen. Bei Como Calcio könnte der 30-jährige Stürmer wieder zur ersten Garde gehören und unter Trainer Cesc Fabregas auflaufen.