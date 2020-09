Fast fix: Leipzig verleiht Lookman

Ademola Lookman steht kurz vor einer Rückkehr nach England. Wie die ‚Bild‘ vermeldet, schließt sich der 22-Jährige dem FC Fulham an – zunächst per Leihe und für eine Gebühr von zwei Millionen Euro. Bei RB Leipzig besitzt Lookman noch einen Vertrag bis 2024.

Zum Kader für die Bundesligapartie gegen Bayer Leverkusen am morgigen Samstag (15:30 Uhr) gehört der Außenstürmer schon nicht mehr: Lookman befindet sich laut ‚Bild‘ auf dem Weg nach London, in Kürze soll der Medizincheck beim Premier League-Klub absolviert werden.

Leipzig hatte für Lookman vor einem Jahr 18 Millionen Euro an den FC Everton gezahlt. In der abgelaufenen Saison kam der junge Engländer nur zu 300 Einsatzminuten in der Liga und blieb ohne Torbeteiligung. Sportdirektor Markus Krösche sagte kürzlich: „Ademola hat wenig gespielt, und ein junger Spieler muss irgendwie spielen.“ Das will Lookman nun beim FC Fulham.