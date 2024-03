HSV: Der Stand bei Ambrosius

Die Vertragsgespräche zwischen den Verantwortlichen des Hamburgers SV und dem Management von Innenverteidiger Stephan Ambrosius dauern an. Laut ‚Bild‘ ist klar, dass der aktuell an einer Schambein-Verletzung laborierende Innenverteidiger für eine Verlängerung eine Gehaltskürzung akzeptieren müsste. Aktuell streiche Ambrosius rund 50.000 Euro Grundgehalt im Monat ein.

Geht es nach Sportvorstand Jonas Boldt und Co., muss der 25-Jährige künftig kleinere Brötchen backen. Zuletzt wurde dem schwedischen Erstligisten BK Häcken Interesse an Ambrosius nachgesagt, der Abwehrmann scheint also Alternativen zu einem HSV-Verbleib in der Hinterhand zu haben. Das laufende Arbeitspapier ist nur noch bis Ende Juni gültig.