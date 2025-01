Sahin-Nachfolge: Auch Wagner ein BVB-Kandidat

Durch die gestrige 2:4-Niederlage bei Holstein Kiel ist der Trainerstuhl von Nuri Sahin bei Borussia Dortmund gewaltig ins Wackeln geraten, Gerüchte um einen Trainerwechsel machten sich bereits breit. Neben Erik ten Hag, Roger Schmidt und Urs Fischer gibt es laut der ‚Sport Bild‘ noch einen weiteren überraschenden Kandidaten für eine mögliche Sahin-Nachfolge: Sandro Wagner. Laut dem Fachmagazin ist BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke großer Fan des 37-Jährigen.

Unklar ist jedoch, ob Wagner verfügbar ist. In der Vergangenheit baggerte mehrfach Ex-Verein TSG Hoffenheim um die Gunst des Co-Trainers der deutschen Nationalmannschaft. Der DFB blockte dem Vernehmen nach jedoch bisher alle Abwerbeversuche ab. Zudem soll Wagner aktuell eher dazu tendieren, bei der Nationalelf und Cheftrainer Julian Nagelsmann zu bleiben, als mitten in der Saison einen Verein zu übernehmen, so die ‚Sport Bild‘.