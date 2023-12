TSG: Bogarde trifft Zukunftsentscheidung

Der Abschied von Eigengewächs Melayro Bogarde von der TSG Hoffenheim ist offenbar besiegelt. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 21-jährige Defensivallrounder seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. Demnach ist Bogarde bereit, sich kommenden Sommer einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Romano zufolge haben mehrere Klubs in Europa Bogarde auf dem Zettel.

Der Rechtsfuß, der sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung auflaufen kann, kommt aktuell nur in der Reservemannschaft der TSG zum Zug. In der Regionalliga Südwest stehen für Bogarde drei Treffer und eine Vorlage in 15 Einsätzen zu Buche. Der Niederländer war 2018 aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam in die Jugendakademie der Sinsheimer gewechselt. 14 seiner insgesamt 17 Einsätze für die TSG-Profis absolvierte er in der Spielzeit 2020/21. Mittlerweile liegt Bogardes letztes Pflichtspiel für die Hoffenheimer Bundesligamannschaft mehr als zwei Jahre zurück.