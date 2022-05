Wintzheimer-Deal fix

Manuel Wintzheimer schließt sich zur kommenden Saison dem 1. FC Nürnberg an. Wie der Zweitligist mitteilt, kommt der Mittelstürmer ablösefrei vom Hamburger SV. Der Vertrag des 23-Jährigen bei den Hanseaten läuft im Sommer aus. Zur Vertragslaufzeit beim Club werden keine Angaben gemacht.

Dieter Hecking sieht Potenzial in Wintzheimer: „Manuel hat das perfekte Alter, jetzt den oft zitierten nächsten Schritt zu gehen. Und wir trauen ihm zu, diesen gemeinsam mit uns zu vollziehen.“ In Liga zwei sammelte der Offensivakteur bislang elf Tore und 16 Vorlagen in 81 Partien.