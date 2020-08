Köpke zurück nach Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg holt Pascal Köpke (24) an Bord. Wie der Zweitligist mitteilt, steht nur noch der obligatorische Medizincheck aus, den der Stürmer am Montag absolvieren wird. Hertha BSC kassiert laut der ‚Bild‘ eine Ablöse, die inklusive Bonuszahlungen etwas mehr als eine Million Euro betragen kann. Köpke war bereits in der Jugend für Nürnberg aufgelaufen.

Sportvorstand Dieter Hecking sagt über den Neuzugang: „Mit Pascal haben wir ein weiteres Puzzleteil für unseren Kader verpflichten können. Mit seiner Art Fußball zu spielen, unter anderem mit vielen Läufen in die Tiefe – und der daraus resultierenden Torgefährlichkeit – ist er der Typ Stürmer, der in unserem Kader so noch gefehlt hat.“