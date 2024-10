„Mehrere Momente“: Raphinha dachte an Barça-Abschied

In seinen zwei Saisons beim FC Barcelona liebäugelte Raphinha mehrfach mit einem Abschied aus Katalonien. In einem Interview gegenüber ‚ESPN‘ verrät der 27-Jährige: „Es gab mehrere Momente, nicht nur einen, in denen ich in Betracht zog, Barça zu verlassen. Es gab viele Selbstzweifel. Ich habe die unangenehme Angewohnheit, mich selbst stark zu kritisieren, und dieser Druck brachte mich dazu, über einen Abschied nachzudenken.“

Mittlerweile ist der brasilianische Flügelflitzer jedoch sehr froh, der Blaugrana treu geblieben zu sein. „Aber Fußball macht ohne Druck keinen Spaß. Fußball muss ein bisschen Druck haben. Ich habe immer davon geträumt, für große Vereine zu spielen, große Spiele für die Nationalmannschaft zu bestreiten, und diese Träume kann man ohne Druck nicht verwirklichen, der kommt da von selbst“, so Raphinha. In der noch jungen Saison hat der Linksfuß unter Hansi Flick eine herausragende Quote vorzuweisen. Nach 13 Spielen stehen neun Tore und acht Vorlagen zu Buche.