Neuer Sechser: Kommen sich Bayern & Dortmund in die Quere?

Was im vergangenen Sommer im letzten Moment scheiterte, soll nun nachgeholt werden: Der FC Bayern will Sechser João Palhinha (28) vom FC Fulham verpflichten. Und obwohl die Vereine bei der Ablöse zuletzt noch weit auseinanderlagen, herrscht laut der ‚Bild‘ Optimismus in München und Palhinhas Lager, dass der Deal klappt.

Natürlich müssen sich die Bayern aber auch nach Alternativen umsehen. Eine davon ist Amadou Onana (22) vom FC Everton. Ein weiterer Kandidat wird nun von ‚ESPN Uruguay‘ ins Spiel gebracht: Manuel Ugarte, der aktuell mit Uruguay an der Copa América teilnimmt.

Prominenter Interessentenkreis

Der 23-Jährige, so heißt es, will Paris St. Germain nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Die heißeste Spur führe dabei zu Manchester United. Doch auch Atlético Madrid, die Bayern und deren Erzrivale Borussia Dortmund seien noch mit von der Partie.

Dortmund liebäugelt ebenfalls mit der Verpflichtung eines zweikampfstarken Sechsers. Schließlich ist noch nicht bekannt, ob Neu-Trainer Nuri Sahin genauso große Stücke auf Emre Can (30) hält wie Vorgänger Edin Terzic.

Ugarte kostete 60 Millionen

Momentan scheinen die Red Devils allerdings die besten Karten zu haben. Bis 2028 ist Ugarte noch an PSG gebunden. Vor einem Jahr zahlten die Franzosen 60 Millionen Euro Ablöse für den Transfer des Sechsers an Sporting Lissabon. Da er sich nicht final durchsetzen konnte, könnte Ugarte nun etwas günstiger auf den Markt kommen.