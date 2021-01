Nagelsmann kommentiert Real-Gerücht

Julian Nagelsmann fühlt sich geehrt, dass er mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. „Es gibt definitiv schlechtere Sachen, zu lesen“, erklärt der Trainer von RB Leipzig im ‚Sky‘-Interview, stellt aber klar: „Aber ich weiß auch, dass Sachen, die in der Zeitung stehen, nicht unbedingt stimmen müssen.“

In Madrid steht Zinédine Zidane erneut in der Kritik. Spanische Medien haben dies zum Anlass genommen, um den Trainer von RB als mögliche Nachfolger in Verbindung zu bringen. Am Cottaweg steht Nagelsmann noch bis 2023 unter Vertrag.