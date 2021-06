Bundesliga-Anfragen für Eggestein

Maximilian Eggestein winkt der Verbleib in der Bundesliga. Die ‚Bild‘ berichtet von mehreren Anfragen (namentlich nicht genannter Klubs) aus der Bundesliga für den 24-jährigen Mittelfeldspieler. Auch ein namhafter Verein aus dem Ausland sei interessiert.

Ähnlich wie Milot Rashica (24), Josh Sargent (21) oder auch Jiri Pavlenka (29) zählt Eggestein zu jenen Akteuren, mit denen Werder Bremen in diesem Sommer Ablösen erzielen möchte. Im Fall Pavlenka, der wegen Rückenproblemen nicht an der EM teilnehmen kann, fällt das schon schwer. Ein Eggestein-Verkauf, der in Liga zwei selbstredend auch sportlich wichtig sein könnte, wäre deshalb umso wichtiger.

Bis 2023 ist das Eigengewächs noch vertraglich gebunden. „Ich würde mich sehr freuen, wenn Maxi auch nächste Saison noch bei uns spielen würde“, sagte Sportchef Frank Baumann zuletzt. Solche Statements sind allerdings auch Teil des Ablösepokers. Spätestens nach der EM dürfte dann richtig Bewegung in die Personalie kommen.