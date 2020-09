Reguilón-Poker: Knackpunkt Rückkauf-Option?

Manchester United arbeitet weiterhin an einer Verpflichtung von Sergio Reguilón. Wie der italienische Journalist Fabrizio Romano berichtet, kam es am gestrigen Montagabend zu einer erneuten Verhandlungsrunde zwischen den Red Devils und den Beratern des Linksverteidigers in Diensten von Real Madrid. Größter Knackpunkt ist aber die Rückkauf-Option, die die Königlichen fordern und United nicht bereit ist, in den Vertrag mit einzubauen.

Reguilón, der bei seinem Ausbildungsklub kaum Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten hat, würde gerne das Abenteuer Premier League wagen. Neben dem Zugriff auf das Eigengewächs, den Real nicht vollends abgegeben möchte, wird auch um die Ablöse gefeilscht. Die Spanier fordern 30 Millionen Euro für den 23-Jährigen. Der englische Rekordmeister will den Preis drücken.