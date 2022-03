Barça: Cruyff schwärmt von Núñez

Darwin Núñez hat mit seinem starken Auftritt am gestrigen Dienstagabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie die Fachzeitung ‚Sport‘ berichtet, schaute sich Jordi Cruyff die Partie vor Ort an und schwärmte im Anschluss gegenüber den Bossen des FC Barcelona vom Stürmer aus Uruguay. Der Niederländer ist bei den Blaugrana in beratender Funktion tätig.

Núñez schoss Benfica mit seinem Goldenen Tor zum 1:0-Sieg ins Viertelfinale der Königsklasse. Die Portugiesen wollen den 22-Jährigen im Sommer aber wohl nur ziehen lassen, wenn ein Interessent 80 Millionen Euro auf den Tisch legt. Für Barça dürfte eine solche Summe unbezahlbar sein.