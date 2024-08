Bayern-Boss: „Die Transferperiode ist noch nicht beendet“

João Palhinha, Michael Olise und Hiroki Ito heißen die drei neuen Stars beim FC Bayern. Rund 125 Millionen Euro nur an Ablöse fließen in das Trio, das die Kader-Qualität nach der verkorksten Saison 2023/24 weiter anheben soll.

Eingenommen haben die Bayern auf der Gegenseite bislang rund 75 Millionen Euro, unter anderem wurden Matthijs de Ligt und Noussair Mazraoui von der Gehaltsliste gestrichen. Das aktuelle Minus von rund 50 Millionen muss aber nicht automatisch das Ende der Einkäufe bedeuten.

„Die Transferperiode ist noch nicht beendet“, lässt Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen im Interview mit der ‚FAZ‘ aufhorchen. Man sei „finanziell stark genug, um erst kaufen und später verkaufen zu können. Die Grundlage dafür ist durch umsichtiges Wirtschaften in den letzten 25 Jahren gelegt worden. Das gibt uns jetzt die Power, auch ein Stück weit in Vorleistung gehen zu können.“

Was das nun für die finale Woche auf dem Sommertransfermarkt bedeutet, bleibt offen. Die Personalie Jonathan Tah (28) scheint mehr oder weniger zu den Akten gelegt. Am gestrigen Sonntag kamen Gerüchte um Milan Skriniar (29) auf, aber auch diese Spur ist bislang nicht besonders heiß. Fakt ist: In der Abwehrreihe ist am ehesten noch Bewegung zu erwarten, bis zum kommenden Freitag um 20 Uhr bleibt Max Eberl und Co. noch Zeit.